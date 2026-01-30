El PSOE denuncia la situación de la sanidad en Moraña y pide no normalizar la falta de atención

Centro de salud de Moraña Cedida

El grupo municipal del PSOE de Moraña denuncia la situación de la sanidad pública en el municipio y pide que no se normalice la falta de disponibilidad en el centro de salud y que se reclame una atención sanitaria digna, accesible y de calidad.

“Isto non é bo e non pode darse por normal nin polo goberno local do Concello de Moraña nin por ninguén”, apuntan los socialistas que insisten, llevan años acarreando este mismo problema. “Anos de listas de espera, falta de persoal e dificultades para acceder a unha consulta médica, mentres desde as administracións se nos pide paciencia e comprensión”, apuntan.

Además, la agrupación socialista carga también contra el gerente del Área Sanitaria de Pontevedra asegurando que anunció soluciones que “a día de hoxe non chegaron”.

Los socialistas insiste en que la sanidad pública es un derecho “non un favor” y seguirán denunciando esta situación hasta obtener soluciones “reais, non máis palabras baleiras”.