Moraña

Moraña adjudica las obras de la Carballeira de Santa Lucía que empezarán “moi pronto”

La empresa tendrá un plazo de cuatro meses, aunque la intención es tener todo listo para el Carneiro ó Espeto

Fátima Pérez
28/01/2026 19:09
Celebración del Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía
Celebración del Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía
Mónica Ferreirós
Moraña adjudica los trabajos para la humanización de la Carballeira de Santa Lucía y la rúa número 5 y prevé que las obras arranquen muy pronto.

Este proyecto, que está valorado en 450.545 euros y será financiado por el Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, no solo servirá para mejorar uno de los espacios más populares del municipio morañés -la Carballeira en la que se celebra la Festa do Carneiro ó Espeto-, sino que también será clave para favorecer la seguridad vial y la movilidad peatonal en una de las calles “máis céntricas e máis concurridas” del término municipal, según apunta el alcalde, Sito Gómez.

Empresa adjudicataria

La empresa adjudicataria para realizar la obra fue Fechi Construcciones, quienes contarán desde el momento en el que comiencen los trabajos con un plazo de ejecución de cuatro meses. El regidor morañés aclaró ya cuando se publicó la licitación que realmente hasta el mes de octubre no acabaría la justificación de la subvención provincial, sin embargo el objetivo es otro, ya que el Concello quiere presumir de una nueva Carballeira en su próxima Festa do Carneiro por lo que la intención es tener todo listo para el mes de julio.

El mismo Sito Gómez asegura que desde el Concello están trabajando en los trámites posteriores a la licitación, para “iniciar a obra canto antes e que en xullo esté todo rematado para o Carneiro”.

