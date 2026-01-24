La Xunta une A Espedregueira con Alende con una senda que tiene un coste de 380.000 euros

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, durante la presentación de la senda Cedida

La Xunta de Galicia proyecta, en Moraña, una nueva senda peatonal y ciclista en la PO-221, con un itinerario de más de medio kilómetro. Esta obra, que fue presentada en el día de ayer por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, unirá los núcleos de Alende y A Espedregueira y contará con un presupuesto de 380.000 euros.

La conselleira explicó que, esta actuación, demandada por el Concello, tiene como objetivo facilitar el tránsito en esta carretera por la que pasan una media de 2.900 vehículos al día, así como mejorar el tránsito de todas las personas que, año tras año, acuden a la multitudinaria ‘Romaría dos Milagres de Amil’.

Desde la Xunta se prevé que se puedan licitar las obras en el segundo trimestre de este año y, tras su aprobación, los trabajos cuenten con un plazo de nueve meses y, por lo tanto, la senda esté terminada el próximo año.

En la presentación, Allegue, que estuvo acompañada por la directora de la Axencia Galega de Infraestructuras, María Deza, destacó la “intensa” colaboración de la Xunta de Galicia con el Concello de Moraña tanto en infraestructuras como en vivienda. De esta manera, la conselleira recordó que, recientemente, se llevaron a cabo las obras para el refuerzo del asfaltado en la PO-226, con un presupuesto de casi 900.000 euros.

Seguridad viaria

Allegue presentó este proyecto como parte del compromiso que el Gobierno gallego tiene con la seguridad viaria y la humanización y transformación de las carreteras autonómicas. Así, señaló que el objetivo de la Xunta es facilitar los desplazamientos de las personas a través de itinerarios peatonales y ciclistas, para, además, fomentar un estilo de vida más saludable entre la ciudadanía.