Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

La Xunta une A Espedregueira con Alende con una senda que tiene un coste de 380.000 euros

La obra permitirá el tránsito cómodo y seguro para todas las personas que acuden a los Milagres de Amil

C. Hierro
24/01/2026 20:23
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, durante la presentación de la senda
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, durante la presentación de la senda
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Xunta de Galicia proyecta, en Moraña, una nueva senda peatonal y ciclista en la PO-221, con un itinerario de más de medio kilómetro. Esta obra, que fue presentada en el día de ayer por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, unirá los núcleos de Alende y A Espedregueira y contará con un presupuesto de 380.000 euros.

La conselleira explicó que, esta actuación, demandada por el Concello, tiene como objetivo facilitar el tránsito en esta carretera por la que pasan una media de 2.900 vehículos al día, así como mejorar el tránsito de todas las personas que, año tras año, acuden a la multitudinaria ‘Romaría dos Milagres de Amil’.

Desde la Xunta se prevé que se puedan licitar las obras en el segundo trimestre de este año y, tras su aprobación, los trabajos cuenten con un plazo de nueve meses y, por lo tanto, la senda esté terminada el próximo año.

En la presentación, Allegue, que estuvo acompañada por la directora de la Axencia Galega de Infraestructuras, María Deza, destacó la “intensa” colaboración de la Xunta de Galicia con el Concello de Moraña tanto en infraestructuras como en vivienda. De esta manera, la conselleira recordó que, recientemente, se llevaron a cabo las obras para el refuerzo del asfaltado en la PO-226, con un presupuesto de casi 900.000 euros.

Seguridad viaria

Allegue presentó este proyecto como parte del compromiso que el Gobierno gallego tiene con la seguridad viaria y la humanización y transformación de las carreteras autonómicas. Así, señaló que el objetivo de la Xunta es facilitar los desplazamientos de las personas a través de itinerarios peatonales y ciclistas, para, además, fomentar un estilo de vida más saludable entre la ciudadanía.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de peregrinos a su paso por Caldas de Reis

El Camiño Portugués pola Costa aumentó el tránsito un 20%, llegando a 89.500 peregrinos
C. Hierro
El alcalde, Xoán Castaño, y el concejal de Turismo, Raú Gómez, en Fitur

Catoira negocia ser la protagonista de un capítulo de un programa nacional
C. Hierro
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo

Denuncian el robo de la caja registradora en un establecimiento ubicado en San Vicente
C. Hierro
BNG y EU emitieron sendos comunicados en contra del adorno previsto por el Concello

El BNG demanda a Ravella una solución urgente tras los daños que el temporal hizo en el campo de Bamio
Fátima Frieiro