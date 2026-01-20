Mi cuenta

Moraña

Los titulares de parcelas afectadas por la senda de Moraña podrán alegar hasta el 4 de marzo

La Xunta de Galicia expropiará en total 418 metros cuadrados divididos en 28 parcelas

Fátima Pérez
20/01/2026 19:00
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros
Cedida
La Xunta somete a información pública el proyecto para crear una senda peatonal y ciclista en la carretera autonómica PO-221, entre Alende y A Espedregueira, en Moraña. El gobierno autonómico expropiará en total 418 metros cuadrados divididos en 28 parcelas y los titulares afectados por el proyecto, así como otros particulares, tendrán hasta el próximo 4 de marzo como plazo para presentar alegaciones.

La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros

La senda Alende-A Espedregueira requerirá de la compra de 28 predios para su ejecución

Más información

En concreto, el presupuesto de esta obra rondará los 380.000 euros y el objetivo de la Xunta es poder aprobar el proyecto en el primer trimestre del 2026, realizar la convocatoria de levantamiento de actas previas de las expropiaciones, y a continuación supervisar y aprobar el plan constructivo y posterior licitación de las obras. El plazo estimado de ejecución de los trabajos es de nueve meses.

En concreto, se plantea instalar la senda en el margen derecho de la carretera con una longitud de más de medio kilómetro, y un ancho de 2,02 metros para lograr una circulación confortable de los peatones y ciclistas entre estos núcleos del municipio. 

