Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Este es el presupuesto de Moraña para el año 2026

Gran parte de las partidas reales irán destinadas al campo de Mirallos y la Festa do Carneiro será aún más cara

Fátima Pérez
20/01/2026 19:00
La celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía
La celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía
Mónica Ferreirós
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El presupuesto de Moraña para el ejercicio de 2026 será de 3.195.963 euros, lo que se traduce en un incremento de aproximadamente un 5% con respecto al ejercicio del año anterior. Su aprobación inicial se publicó ayer mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, sin embargo, la oposición ya ha manifestado su desacuerdo con algunos puntos de estas partidas, como la “importante” inversión en el Campo de Fútbol de Mirallos o el escaso importe que se destina a “investimentos reais”.

“Neste orzamento reducen o que son os investimentos reais para actuacións con fondos propios e sitúanse en menos dun 3% do total. Ademais o 50% destes investimentos reais vólveno meter no Campo de Fútbol de Mirallos que leva dende 2019 recibindo fondos de outras administracións e cartos públicos”, explica Marcos Suárez, el portavoz del BNG de Moraña.

En concreto, del presupuesto  total de 2026 se destinarán a estas inversiones reales 91.000 euros y unos 40.000 serán para este campo de fútbol.

Con esta crítica coinciden los socialistas, quienes aseguran que el alcalde “prometeu que ía ser una inversión que non lle ía costar nada aos veciños e pola contra o Concello leva xa moitos cartos nese campo de fútbol no que ademais non se está atendendo ao clube”, aclara Xoel Souto, portavoz del PSOE.

Un Carneiro más costoso

El socialistas critica también el aumento en las partidas para la Festa do Carneiro ó Espeto donde asegura que en tan solo dos años la inversión ha aumentado en cerca de 100 mil euros. “O Carneiro custará este ano 225.000 euros, mentres que as asociacións teñen unha partida moi baixa de uns 16.000 euros, e non pode ser que para algunhas cousas haxa subas e para outras non”, cuenta Souto

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, junto a docentes y alumnos del curso

La formación en enoturismo llega por primera vez a O Salnés ante la falta de personal cualificado
A. Louro
Imagen del Puerto de Vilagarcía, en el interior

Frente común: sector del mar y colectivos vecinales se alían contra la macro planta de betún
Fátima Frieiro
Pibe firma con su nuevo equipo

El cambadés Pibe deja la Leonesa por una gran oferta en Kazajistán
María Caldas
El presidente de la entidad comarcal, David Castro, durante una exposición de datos turísticos

La Mancomunidade lanza la licitación para una plataforma turística inteligente por 115.000 euros
A. Louro