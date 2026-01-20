Este es el presupuesto de Moraña para el año 2026
Gran parte de las partidas reales irán destinadas al campo de Mirallos y la Festa do Carneiro será aún más cara
El presupuesto de Moraña para el ejercicio de 2026 será de 3.195.963 euros, lo que se traduce en un incremento de aproximadamente un 5% con respecto al ejercicio del año anterior. Su aprobación inicial se publicó ayer mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, sin embargo, la oposición ya ha manifestado su desacuerdo con algunos puntos de estas partidas, como la “importante” inversión en el Campo de Fútbol de Mirallos o el escaso importe que se destina a “investimentos reais”.
“Neste orzamento reducen o que son os investimentos reais para actuacións con fondos propios e sitúanse en menos dun 3% do total. Ademais o 50% destes investimentos reais vólveno meter no Campo de Fútbol de Mirallos que leva dende 2019 recibindo fondos de outras administracións e cartos públicos”, explica Marcos Suárez, el portavoz del BNG de Moraña.
En concreto, del presupuesto total de 2026 se destinarán a estas inversiones reales 91.000 euros y unos 40.000 serán para este campo de fútbol.
Con esta crítica coinciden los socialistas, quienes aseguran que el alcalde “prometeu que ía ser una inversión que non lle ía costar nada aos veciños e pola contra o Concello leva xa moitos cartos nese campo de fútbol no que ademais non se está atendendo ao clube”, aclara Xoel Souto, portavoz del PSOE.
Un Carneiro más costoso
El socialistas critica también el aumento en las partidas para la Festa do Carneiro ó Espeto donde asegura que en tan solo dos años la inversión ha aumentado en cerca de 100 mil euros. “O Carneiro custará este ano 225.000 euros, mentres que as asociacións teñen unha partida moi baixa de uns 16.000 euros, e non pode ser que para algunhas cousas haxa subas e para outras non”, cuenta Souto