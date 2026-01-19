Mi cuenta

Diario de Arousa

Moraña

El TSXG confirma la absolución de un acusado por un caso de violencia machista en Moraña

La acusación presentó un recurso de apelación ante el Ministerio Fiscal que finalmente se desestimó

Fátima Pérez
19/01/2026 20:00
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Gonzalo Salgado
La Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a un hombre acusado por un caso de violencia contra la mujer en Moraña. La acusación presentó un recurso de apelación ante el Ministerio Fiscal que finalmente se desestimó ante la imposibilidad de obtener una nueva valoración de pruebas. 

Los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2023, cuando un hombre de unos 21 años y sin antecedentes penales había quedado con una mujer en Moraña. Ambos se encontrarían en la parte trasera del coche del hombre cuando, sin que conste estas acciones, el acusado la habría agredido sexualmente sin contar con su consentimiento. Por ello el fallo de la sentencia absolvió al acusado. 

Una vez notificada a las partes la resolución, la mujer presentó un recurso de apelación, pero los magistrados aclaran que cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria - como en este caso- o el agravamiento de la condena, será necesario que se justifique la insuficiencia o falta de racionalidad de los hechos. Finalmente el TSXG aclara que no es posible una nueva valoración probatoria y desestima el recurso interpuesto por la mujer contra la sentencia de la Audiencia Provincial.

