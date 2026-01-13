Mi cuenta

Moraña

La Xunta presenta en Moraña una línea de ayudas para rehabilitar viviendas en el rural

Serán para concellos de menos de 5.000 habitantes y cada particular podrá optar a un máximo de 30.000 euros

Fátima Pérez
13/01/2026 21:10
El delegado de la Xunta en Pontevedraa, la conselleira de Vivenda y el alcalde de Moraña
El delegado de la Xunta en Pontevedraa, la conselleira de Vivenda y el alcalde de Moraña
Cedida
La Xunta presenta en Moraña su nueva línea de ayudas para rehabilitar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes, con aportaciones que pueden llegar a los 30.000 euros. 

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, expuso en un concello favorable a optar a estas ayudas, como es Moraña, una iniciativa que busca revitalizar municipios con un presupuesto bianual de cinco millones de euros -fondos autonómicos- que podrán ser ampliados si el número de solicitudes excede la cuantía. “Es una ayuda que beneficiará a 203 ayuntamientos y quiero incidir en que los beneficiarios podrán recibir las ayudas antes de comenzar las obras”, apuntaba Allegue. 

Cubre el 75% de la obra

La ayuda cubrirá hasta el 75% de las obras, con un importe máximo de 30.000 euros, y las obras que se podrán acometer con estas aportaciones incluyen trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. También actuaciones que eviten la entrada del gas radón o la adopción de la vivienda para eliminar esta sustancia del interior. 

Una vivienda en ruinas en el rural de Cuntis que ahora podría venderse por más de 60.000 euros

La fiebre por la compra de casas en ruinas se enfrenta al alza de precios y a la burocracia

Más información

En el coste total de las actuaciones subvencionadas se pueden incluir los honorarios de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios y los gastos derivados de la tramitación administrativa. En concreto, las aportaciones están dirigidas a propietarios o usufrutuarios de viviendas o locales situados en concellos de menos de 5.000 habitantes, con el requisito de que el espacio rehabilitado o resultante debe destinarse a domicilio habitual y permanente, bien de su propietario o en alquiler, durante un mínimo 5 años. 

La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros

La senda Alende-A Espedregueira requerirá de la compra de 28 predios para su ejecución

Más información

Esta nueva línea es compatible con otras de la misma finalidad, tanto convocadas por otra consellería de la Xunta u otra administración, siempre y cuando la ayuda no supere el coste total de las actuaciones. Allegue incidió en que las aportaciones son compatibles con las de adquisición de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, de manera que por ejemplo, se puede adquirir una vivienda abandonada con esta subvención y reformarla con esta nueva ayuda que se convoca. 

En el caso de las ayudas del programa Fogar Vivo, no serán compatibles con el apoyo económico de reforma, pero los propietarios sí podrán solicitar esta aportación para cubrir el seguro de impago de rentas o seguro multirriesgo en el hogar. 

¿Cuándo se solicita la ayuda?

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo 21 de enero se abrirá el plazo de presentación de solicitudes, que finalizará el 1 de septiembre, o en el momento en el que se agote el crédito.

