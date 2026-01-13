Mi cuenta

Moraña 

La senda Alende-A Espedregueira requerirá de la compra de 28 predios para su ejecución

La Xunta aprobó provisionalmente este proyecto peatonal y ciclista y prevé someterlo  a información pública en las próximas semanas

Fátima Pérez
13/01/2026 07:30
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros
Cedida
El Consello de la Xunta aprueba provisionalmente el proyecto para ejecutar una senda peatonal y ciclista en la carretera autonómica PO-221, entre Alende y A Espedregueira, en Moraña. El presupuesto de esta obra rondará los 380.000 euros, en los que se incluirá el pago de los 28 predios necesarios para ejecutar los trabajos.

La Consellería de Vivenda prevé someter este proyecto a información pública en las próximas semanas ante sus efectos expropiatorios. Una vez que se haga público las personas que quieran presentar alegaciones contarán con el plazo de un mes, así la previsión es poder aprobar el proyecto en este primer trimestre de 2026. 

La intervención plantea una senda mixta en la PO-221 para cuidar la circulación segura de peatones y ciclistas desde el núcleo de Alende hasta la intersección con la EP-0018, en A Espedregueira. En concreto, se plantea instalar la senda en el margen derecho con una longitud de más de medio kilómetro, y un ancho de 2,02 metros. 

Las actuaciones estarán financiadas íntegramente por el gobierno autonómico y contarán con un plazo de ejecución de nueve meses.

