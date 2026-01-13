El personal de Augas de Galicia detecta y elimina un punto de aguas residuales en Moraña

Un vertido de aguas residuales en Meis D.A.

La Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, eliminó un punto de vertido de aguas residuales hacia un afluente del río Agra a su paso por el lugar de Corrigatos, en Moraña.

La irregularidad la detectó el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico autonómico en el marco de las labores rutinarias de inspección que realizan en la red fluvial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Fue ahí donde constataron la existencia de un vertido de aguas pluviales irregular hacia un regato sin nombre que atraviesa Corrigatos.

La Xunta contribuyó a eliminar tres vertidos de aguas residuales en Vilagarcía Más información

Confirmaron con las analíticas correspondientes la contaminación y los técnicos de Augas de Galicia informaron al Concello de Moraña de la situación para que, como responsable de la red, adoptase las medidas necesarias.

Una vez se corrigieron las deficiencias, el personal del PCV realizó otra inspección y tomó una nueva muestra en el punto de evacuación de la red constatando que todo estaba en orden y estas aguas no llegarían al dominio público.