Moraña 

El Concello reparte composteros entre sus vecinos para reducir el impacto de la tasa de basuras

Fátima Pérez
13/01/2026 07:10
Otra campaña de reciclaje y ahorro en Arousa
Otra campaña de reciclaje y ahorro en Arousa
Cedida
Moraña celebró ayer la primera jornada de la campaña de compostaje doméstica, una apuesta de los Concellos de Moraña, Portas y Campo Lameiro que pretende reducir el impacto económico en el encarecimiento de la tasa de basuras bajo el lema “quien contamine, que pague”. 

A esta primera sesión asistieron 15 personas y a cada una de ellas se le entregó por su participación un compostero. Los concellos buscan retirar del colector que “se empregou de toda a vida como caixón de sastre” el residuo orgánico que más pesa y que representa casi el 40% del peso total. 

"A xornada de hoxe estaba orientada á xente que ten terreno e pode facer abono na casa con restos orgánicos”, explicaba Andrés Silva, especialista en compostaje y uno de los responsables de la campaña. “O obxectivo é obter compost que despois se poida empregar nos terreos”, apuntaba. De esta forma se retira en el tratamiento de residuos gran cantidad de basura. 

Aún no está prevista la fecha para celebrar la próxima sesión, pero Silva aseguraba que se plantea que sea en las próximas semanas.

