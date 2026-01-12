Moraña prevé inaugurar “canto antes” el nuevo edificio de uso social que se levanta en O Batán

Parcela en la que se está instalando el nuevo edificio para uso social en el lugar de O Batán Cedida

El Concello de Moraña avanza en la construcción del nuevo edificio para uso social que se instalará en el lugar de O Batán, en la parroquia de Rebón, y prevé tenerlo listo “canto antes”.

La obra, que se inició el pasado mes de octubre, cuenta con una inversión de 179.972 euros y un plazo de ejecución de tres meses, por lo que el alcalde, Sito Gómez, asegura aún están en plazo. “Falei coa arquitecta e díxome que ainda temos tempo, pero ainda así eu quero rematar canto antes para que os veciños poidan facer uso desde novo local social”, explica Gómez.

Moraña levantará en Rebón un edificio para usos sociales Más información

Será una construcción de una única planta en una superficie de más de 5.200 metros cuadrados y contará con 121 metros cuadrados construidos. En su interior albergará un despacho y zona de control, cuartos de baño adaptados y una sala diáfana de unos 90 metros cuadrados. El local tendrá por lo tanto disponibilidad de almacenamiento aunque se orientará sobre todo a actividades, eventos y usos sociales.

na vez que finalice la construcción el Concello tiene previsto organizar una inauguración para estrenar este nuevo espacio que sirve “para seguir ampliando a rede municipal de instalacións”.