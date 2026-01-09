Dos personas heridas tras colisionar en la carretera provincial en Moraña

Uno de los turismo que colisionó en la EP-0018 en Moraña Cedida

Los servicios de emergencias trasladaron este mediodía a dos personas heridas al hospital de Montecelo, en Pontevedra, tras colisionar lateralmente con su vehículo contra un turismo que circulaba por la EP-0018 a la altura de Gargantáns, en Moraña.

Al parecer uno de los vehículos, en el que viajaban las dos personas heridas, iba desde Moraña en dirección Campo Lameiro, mientras que el otro implicado salía de la carretera provincial. Fue un particular quien alertó al 112 sobre las 14:00 horas.

Al lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Moraña y Cuntis.