El BNG de Moraña afirma que la decisión de suspender a Rubén Fernández Monteagudo se tomó sin conocimiento previo del grupo local
La responsable comarcal les informó de un comunicado sobre un caso de violencia machista que afectaba a un concejal horas antes de que se hiciera público
El grupo municipal del BNG de Moraña asegura que no tuvo conocimiento hasta ayer de la decisión que tomó la Executiva Nacional de los nacionalistas de suspender de militancia al concejal, Rubén Fernández Monteagudo, acusado de violencia machista.
"A información toda chegou ao ámbito da Executiva Nacional e foi onde se xestionou todo e onde se tomaron as decisións, e nós como BNG de Moraña tivemos coñecemento onte por parte da nosa responsable comarcal dicindo que o BNG ía sacar un comunicado e afectaba a un compañeiro e militante noso", explica Marcos Suárez Redondo, portavoz del BNG de Moraña.
Suárez asegura que, por el momento, el concejal señalado por violencia contra la mujer no ha hecho entrega de su acta de edil como se le requirió desde la Executiva. "Vai a ser él quen diga se a deixa ou non, pero polo que sei a estas horas aínda non a devolveu", comenta el portavoz nacionalista.
El grupo municipal tratará de reunirse en los próximos días para abordar este "asunto delicado" para una localidad pequeña como Moraña. "Ainda non nos reunimos porque non tivemos tempo, hoxe vainos a ser imposible pero xa tivemos algún contacto entre algún de nós", explicó Suárez, quien también dejó claro que estas situaciones "non son agradables", pero que desde el partido seguirán trabajando "o máximo nivel para que Moraña teña benestar e servicios e faremos polo tanto os axustes organizativos que correspondan".
Por su parte, el alcalde de Moraña, Sito Gómez, se mantiene al margen y asegura no tener por el momento información suficiente. "Quedei sorprendido, pero de momento non teño información, pouco a pouco irei sabendo que pasou", apuntó.