Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez Cedida

Moraña logra un pacto de colaboración con la Xunta de Galicia para constuir una residencia pública de la tercera edad en el municipio y para el desarrollo del proyecto natural de A Pontenova.

El alcalde, Sito Gómez, se reunió con el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, para alcanzar este acuerdo. El regidor agradece su “sensibilidade e compromiso” con Moraña así como su apoyo para sacar adelante estas dos iniciativas, que calificó de “fundamentales para o futuro e o deselvolvemento” del concello.

En el caso de la residencia de la tercera edad, Gómez anunció su intención de participar en la convocatoria de la Xunta para la construcción de 24 centros en toda Galicia y recibió el apoyo del presidente autonómico porque Moraña cumplirá con el principal requisito, que es la puesta a disposición de los terrenos al gobierno gallego para la construcción del lugar.

En este sentido, el alcalde explicó que el Concello ya dispone de la parcela con las dimensiones requeridas y que actualmente se está trabajando en ciertos ajustes urbanísticos. Se trata de una parcela ubicada en el casco urbano que ya eran de titulardiad municipal y estaban en desuso.

“Xa hai un compromiso”, apuntó Gómez dejando claro que los próximos pasos deberán ser de la Xunta mientras el Concello se mantiene a la espera. En cuanto a posibles plazos el regidor no se quiso adelantar que dejó entrever su intención de llevar a cabo este proyecto “canto antes”.

Conexión con A Pontenova

Por otra parte, el otro gran proyecto que acometerá la Xunta será la conexión de A Pontenova con el casco urbano de Santa Lucía a través de una senda peatonal de casi un kilómetro desde el tanatorio, así como el acondicionamiento integral y dotación de servicios para este entorno unido al embalse del río Umia.

Esta actuación dará continuidad a los trabajos que ya se están realizando y que pretenden conectar esta zona de Moraña hasta Ponte Taboada, y la construcción de instalaciones de ocio integradas en el entorno.