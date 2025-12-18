Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores

El Concello cederá a la Xunta unos terrenos municipales en el casco urbano para poder llevar a cabo el proyecto

Fátima Pérez
18/12/2025 21:18
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Moraña logra un pacto de colaboración con la Xunta de Galicia para constuir una residencia pública de la tercera edad en el municipio y para el desarrollo del proyecto natural de A Pontenova.

El alcalde, Sito Gómez, se reunió con el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, para alcanzar este acuerdo. El regidor agradece su “sensibilidade e compromiso” con Moraña así como su apoyo para sacar adelante estas dos iniciativas, que calificó de “fundamentales para o futuro e o deselvolvemento” del concello.

En el caso de la residencia de la tercera edad, Gómez anunció su intención de participar en la convocatoria de la Xunta para la construcción de 24 centros en toda Galicia y recibió el apoyo del presidente autonómico porque Moraña cumplirá con el principal requisito, que es la puesta a disposición de los terrenos al gobierno gallego para la construcción del lugar.

En este sentido, el alcalde explicó que el Concello ya dispone de la parcela con las dimensiones requeridas y que actualmente se está trabajando en ciertos ajustes urbanísticos. Se trata de una parcela ubicada en el casco urbano que ya eran de titulardiad municipal y estaban en desuso.

“Xa hai un compromiso”, apuntó Gómez dejando claro que los próximos pasos deberán ser de la Xunta mientras el Concello se mantiene a la espera. En cuanto a posibles plazos el regidor no se quiso adelantar que dejó entrever su intención de llevar a cabo este proyecto “canto antes”.

Conexión con A Pontenova

Por otra parte, el otro gran proyecto que acometerá la Xunta será la conexión de A Pontenova con el casco urbano de Santa Lucía a través de una senda peatonal de casi un kilómetro desde el tanatorio, así como el acondicionamiento integral y dotación de servicios para este entorno unido al embalse del río Umia.

Esta actuación dará continuidad a los trabajos que ya se están realizando y que pretenden conectar esta zona de Moraña hasta Ponte Taboada, y la construcción de instalaciones de ocio integradas en el entorno. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El equipo del Costado TKD Boiro en la Copa Galicia

Fin de semana especial para el Costado TKD de Boiro en la Copa Galicia
Carlos Paz
Los más de 3.500 kilos de cocaína incautados durante el operativo

Absueltos dos cambadeses acusados de pertenecer a una banda que introducía cocaína por el puerto de Marín
A. Louro
Román Rodríguez acompañado de otros representantes políticos en el lugar de los trabajos

El conselleiro de Educación visita las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove
Sandra Rey
Los jubilados durante su movilización

Jubilados de Boiro protestan por la ausencia de una residencia en el municipio
Sandra Rey