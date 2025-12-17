Moraña saca a licitación la humanización de la Carballeira de Santa Lucía

La celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía Mónica Ferreirós

El Concello de Moraña saca a licitación el proyecto para la reordenación de la Carballeira de Santa Lucía y la rúa número 5, por un presupuesto que rondará los 450.545 euros y será financiado por el Plan Extra de la Diputación de Pontevedra.

Aunque el presidente provincial, Luis López, firmó el pasado mes de mayo el convenio de colaboración, el alcalde de Moraña, Sito Gómez, asegura que la obra no se pudo sacar a licitación hasta ahora porque “non tiñamos os informes sectoriais”.

La intención de Gómez es poder iniciar cuanto antes los trabajos para tener todo listo para el verano y, sobre todo, para la Festa do Carneiro ó Espeto que precisamente se celebra cada año en esta carballeira. El regidor explica además que la rúa número 5 es también una de las “máis céntricas e máis concurridas” por lo que esta intervención será clave para favorecer la seguridad vial, la movilidad peatonal y la accesibilidad en el núcleo urbano.

En cuanto a las zonas verdes de la carballeira los árboles están actualmente en buen estado pero se trabajará en el suelo además de instalarse también nuevo mobiliario en la zona.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos de reordenación del espacio urbano será de cuatro meses, por lo que Gómez declara ir con “tempo de sobra” para tener todo listo antes del mes de octubre, plazo en el que acabaría la justificación de la subvención provincial, “pero a intención como xa dixen é acabalas antes de que cheguen as festas porque non quero que teñamos obras xusto alí na zona con máis xente”, señaló el regidor morañés.

En cuanto a la financiación, el organismo provincial acercará 383.000 euros y el valor estimado del contrato, aplicando los impuestos, será de unos 450.500 euros.

Las empresas que quieran presentarse a esta oferta tendrán de plazo hasta el próximo 31 de diciembre a las 23:59 horas por lo que se prevé que la adjudicación de los trabajos se resuelva en el mes de enero y comiencen las obras ya de cara a febrero.