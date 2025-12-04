Moraña sortea 12 vales de 50 euros para gastar en el comercio local

Arranca la campaña de comercio en Moraña Cedida

Moraña se une a las campañas de comercio local para impulsar las ventas en la temporada navideña con ‘Merca en Moraña’.

Con esta iniciativa el Concello, en colaboración con todo el tejido comercial, sorteará un total de 600 euros repartidos en 12 vales de 50 euros cada uno.

Para optar a estos vales los vecinos deben realizar sus compras en cualquiera de los establecimientos colaboradores. Así pasarán a formar parte del sorteo que se resolverá una vez que finalices la campaña. Los vales solo se podrán gastar en estos mismos establecimientos para impulsar así el comercio de proximidad en el municipio.