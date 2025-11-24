El BNG de Moraña lanza una campaña por el 25-N que recuerda el “error” del gobierno tras el asesinato de Marisol

El grupo municipal del BNG de Moraña presentando su campaña por el 25-N Cedida

El BNG de Moraña lanza una campaña por el 25-N bajo el lema ‘Non se pode honrar a quen agrede’ y recuerda así el grave error del gobierno local al decretar luto oficial tanto por Marisol como por su agresor el pasado mes de junio tras el crimen machista en el que se topó a un pareja calcinada en un coche en Campo Lameiro.

La campaña incluye un ramo de hojas de rosa, símbolo de la violencia y de la perdida, acompañado del mensaje central. “O loito é un acto de recoñecemento e xustiza, e non pode estenderse a quen exerce a violencia. Dende o BNG cremos que o feminismo debe ser tamén un compromiso institucional coa verdade e coa dignidade das mulleres”, afirmó Mariña Búa desde el grupo municipal del BNG morañés.

Durante el último pleno municipal, los nacionalistas presentaron dos mociones en materia de igualdad y feminismo, que fueron aprobadas, incluida la referida a la necesidad de establecer un protocolo municipal de luto institucional ante casos de violencia machista. La formación nacionalista valora positivamente el apoyo del PP, pero critica su “mala xestión do loito polo asasinato desta veciña de Moraña”