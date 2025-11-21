Moraña expone textos machistas en la carballeira de Santa Lucía para educar en el 25-N

Uno de los textos que forma parte de la campaña del 25-N de As Moiras Cedida

Moraña se suma a las campañas del 25-N para trabajar en la concienciación contra la violencia hacia las mujeres exponiendo textos machistas.

El Colectivo Feminista As Moiras ya ha puesto en marcha la campaña ‘Tamén é violencia machista’ en Moraña, una iniciativa que busca visibilizar actitudes, comentarios y comportamientos que se pueden percibir como “normais” o “inofensivos” pero que forman parte de las expresiones de la violencia machista.

La campaña expone ya estas frases en la carballeira de Santa Lucía. Así, “ao poñer frases ao alcance de calquera persoa, queremos chegar a quenes aínda non recoñecen a magnitude do problema, a posibles vítimas que necesitan sentirse acompañadas e a agresores que deben verse confrontados coa realidade dos seus actos”, apuntan desde el colectivo morañés.

As Moiras buscan romper “co silencio e coa tolerancia social”, además tienen claro que identificar estas conductas es el primer paso para poder erradicarlas y e avanzar hacia una sociedad más justa y “libre de violencias”.