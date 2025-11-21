Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Moraña expone textos machistas en la carballeira de Santa Lucía para educar en el 25-N

La campaña ‘Tamén é violencia machista’ busca visibilizar actitudes y comportamientos que se pueden percibir como “inofensivos”

Fátima Pérez
21/11/2025 16:00
Uno de los textos que forma parte de la campaña del 25-N de As Moiras
Uno de los textos que forma parte de la campaña del 25-N de As Moiras
Cedida

Moraña se suma a las campañas del 25-N para trabajar en la concienciación contra la violencia hacia las mujeres exponiendo textos machistas.

El Colectivo Feminista As Moiras ya ha puesto en marcha la campaña ‘Tamén é violencia machista’ en Moraña, una iniciativa que busca visibilizar actitudes, comentarios y comportamientos que se pueden percibir como “normais” o “inofensivos” pero que forman parte de las expresiones de la violencia machista.

La campaña expone ya estas frases en la carballeira de Santa Lucía. Así, “ao poñer frases ao alcance de calquera persoa, queremos chegar a quenes aínda non recoñecen a magnitude do problema, a posibles vítimas que necesitan sentirse acompañadas e a agresores que deben verse confrontados coa realidade dos seus actos”, apuntan desde el colectivo morañés.

As Moiras buscan romper “co silencio e coa tolerancia social”, además tienen claro que identificar estas conductas es el primer paso para poder erradicarlas y e avanzar hacia una sociedad más justa y “libre de violencias”.

Te puede interesar

La causa fue instruida por la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira que, en su día, decretó la puesta en libertad preventiva del investigado tras pasar a disposición judicial

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para un boirense acusado de tentativa de homicidio tras disparar con una carabina a otra persona en las piernas
Chechu López
Una ambulancia asistencial fue movilizada hasta el lugar del accidente en A Madalena para atender a la víctima

Herido un motorista en un accidente de tráfico registrado en la AC-305, a su paso por la parroquia boirense de Lampón
Chechu López
Una de las fotografías del concurso ‘Cuntis en Cores de Outono’

Un concurso de fotografía pone en valor el patrimonio natural y cultural de Cuntis
Fátima Pérez
La edil Paola María durante un Pleno

El Concello de Vilagarcía invierte 6.000 euros en arreglar deficiencias en el Centro de Educación Especial y el Rosalía de Castro
Olalla Bouza