Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte

El alcalde se alegra de sumar nuevas asociaciones e insiste en impulsar estas ayudas

Fátima Pérez
13/11/2025 19:35
El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas
El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas
D.A.

Moraña aprueba la concesión de 16.000 euros municipales para ayudas en materia cultural, educativa, deportiva y vecinal, con un total de diez entidades beneficiarias.

Las asociaciones que recibirán los fondos serán: Asociación Cultura Noval Lira, Asociación Recreativa y Cultural de la Tercera Edad de Moraña, Asociación de Mujeres Rurales O Menhir, Asociación Coral Voces Amigas, Asociación Airiños da Amil, Asociación Amigos do Acibal, Asociación Cabalar y Cultural Monte Acibal de Amil, Moraña C.F., Asociación de Vecinos de Sorrego y Portopereiro y el Colectivo As Moiras.

El alcalde, Sito Gómez, destacó la “importancia de apoiar ao noso tecido asociativo de xeito regular, xa que son fundamentais para o dinamismo social do municipio”. Además también manifestó su alegría al poder incrementar este año el número de entidades beneficiarias.

Actividades retribuidas

Entre las actividades se podrán encontrar andainas, viajes, un campamento musical, una exposición de perros de caza o de fotográfica, entre otras.

Te puede interesar

La comparativa trasladada ayer por el edil del área económica

El teniente de alcalde de A Illa defiende que el agua “é máis barata que en Vilanova”
Beni Yáñez
Fachada del Concello de O Grove

Más de sesenta vecinos se interesan por formar parte de la comunidad energética meca
C. Hierro
El concejal de Xuventude, Álvaro Carou, con la técnica del departamento

El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa adjudicataria pero garantiza la continuidad de las ludotecas
Olalla Bouza
A la izquierda, Carlos Carrión, presidente de la cooperativa

Paco & Lola se alza como mejor bodega productora de vino blanco del mundo en el certamen IWSC
A. Louro