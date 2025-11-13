Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte

El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas D.A.

Moraña aprueba la concesión de 16.000 euros municipales para ayudas en materia cultural, educativa, deportiva y vecinal, con un total de diez entidades beneficiarias.

Las asociaciones que recibirán los fondos serán: Asociación Cultura Noval Lira, Asociación Recreativa y Cultural de la Tercera Edad de Moraña, Asociación de Mujeres Rurales O Menhir, Asociación Coral Voces Amigas, Asociación Airiños da Amil, Asociación Amigos do Acibal, Asociación Cabalar y Cultural Monte Acibal de Amil, Moraña C.F., Asociación de Vecinos de Sorrego y Portopereiro y el Colectivo As Moiras.

El alcalde, Sito Gómez, destacó la “importancia de apoiar ao noso tecido asociativo de xeito regular, xa que son fundamentais para o dinamismo social do municipio”. Además también manifestó su alegría al poder incrementar este año el número de entidades beneficiarias.

Actividades retribuidas

Entre las actividades se podrán encontrar andainas, viajes, un campamento musical, una exposición de perros de caza o de fotográfica, entre otras.