Moraña

Moraña apuesta por aprovechar las ayudas de la administración e impulsar mejoras viarias

Fátima Pérez
08/11/2025 07:45
El alcalde de Moraña, Sito Gómez, revisando los caminos del municipio
Cedida

Moraña impulsa una importante mejora viaria en el lugar de Sorrego en la parroquia de San Lourenzo con un presupuesto de 69.301,787 euros financiados por la Xunta de Galicia.

La intención de los trabajos es reparar el asfalto que actualmente presenta un mal estado tanto por el paso del tiempo como por el peso del tráfico rodado y las condiciones climáticas que afectan al pavimento.

En total se acondicionarán 870 metros de pistas y los trabajos contemplan la limpieza integral de las cunetas para aprovechar al máximo toda la vía, diseñando cunetas que sirvan para canalizar las aguas pluviales.

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, visitó la zona de la actuación y anunció que el gobierno local tiene previsto agilizar el  acondicionamiento de diversas vías del Concello aprovechando las ayudas y planes de distintas administraciones. “Estamos tratando de espremer ao máximo todas as axudas dispoñibles para remodelar ao máximo a nosa rede viaria e por iso, aparte desta posibilidade que nos ofrece a Xunta, tamén estamos traballando co Plan Camiña, con outras axudas do Goberno galego e cos fondos da Deputación”, destacó el regidor.

