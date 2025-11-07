Moraña espera a más de 1.000 visitantes para celebrar su magosto con castañas y chorizos gratis

Castañas asadas para celebrar el magosto en Moraña D.A.

Moraña celebra hoy la XIV edición del Serán-Magosteiro, una cita musical y gastronómica organizada por la Asociación Cultural Peña Espetados en colaboración con el Concello.

Las actividades arrancarán a las 18:00 horas en la explanada del Multiusos, donde se instalará una gran carpa, escenario y una barra para la celebración.

Los pasacalles serán los que arranquen la fiesta por el centro urbano y los establecimientos de Santa Lucía. A las 19:00 horas será el turno del obradoiro de baile a cargo de Chechu Riquelme, profesional de la danza y participante en diversas asociaciones como Volandeiras o Trépia. A partir de las 20:00 horas arrancará el magosto y desde el Concello ofrecerán hasta 200 kilos de castañas y chorizos gratuitos para todos los asistentes.

La fiesta acabará con una gran foliada abierta a quien quiera participar. Además, durante la noche se realizarán sorteos de diversos productos que pusieron a disposición de este Serán-Magosteiro más de 40 comercios y establecimientos locales.

Tanto la Peña Espetados como el Concello esperan recibir más de 1.000 visitantes.