Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

Vuelven los Plenos a Moraña tras meses sin convocatorias y una oposición que exigía soluciones

Fátima Pérez
30/10/2025 08:50
Un Pleno celebrado en el Concello de Moraña
D.A.

Moraña celebra hoy el Pleno ordinario del Concello después de meses sin convocar una sesión plenaria y tras las duras críticas de la oposición. 

La cita será a las 21:00 horas y en la convocatoria se contemplan temas como la solicitud de participación en el Plan Provincia Extraordinaria 2025 de la Diputación, el acuerdo de los festivos locales de 2026 o las subvenciones para menores con discapacidad en el año 2025. 

Por su parte, la oposición podrá manifestar en el turno de mociones las peticiones que llevaban tiempo esperando como el estado de la marquesina situada en el cruce de la EP-0501 en el lugar de Saiáns, el protocolo de actuación para el luto institucional o la situación en Palestina.

A pesar de estar contentos con la convocatoria, desde el PSOE aseguran que se "cambiaron las formas" y por esto mismo el grupo municipal socialistas asegura no haber tenido tiempo a presentar todo lo que querían llevar sobre la mesa. "Normalmente se convocan las comisiones y después el Pleno pero esta vez hicieron todo para adelante y no nos dio tiempo", apunta el portavoz, Xoel Souto.

Te puede interesar

Desfile de Santa Compaña en Cambados

La Santa Compaña se adelanta a Samaín y desfila en la oscuridad de las calles de Cambados
A. Louro
El ideal gallego

El Pleno debate hoy los cambios en la tasa de la basura, que grava a las VUT
Fátima Frieiro
Procesión das Caveiras en Catoira en una de sus últimas ediciones

Las Caveiras de Catoira no saldrán en procesión, pero llevarán su Samaín al Auditorio
Fátima Pérez
La diputada Sol Agra, junto con el alcalde de Rianxo e integrantes de la CRMHB, visitó los trabajos de exhumación de la fosa

Las primeras prospecciones no permiten hallar restos humanos en la fosa exhumada en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados, en Rianxo
Chechu López