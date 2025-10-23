La Diputación presenta en el Santa Lucía de Moraña un plan pedagógico de aprendizaje

El diputado provincial junto al alcalde de Moraña en el CPI Plurilingüe Santa Lucía Cedida

La Diputación de Pontevedra presenta en el CPI Plurilingüe Santa Lucía de Moraña los calendarios competenciales de Secundaria para este curso, una herramienta para aprender a base de experiencias dirigidas al alumnado.

Al acto asistió el diputado provincial, Javier Tourís, y el alcalde de Moraña, Sito Gómez. Tourís recordó que además de esta iniciativa que llegará a más de 2.200 alumnos de Secundaria, también se editaron 8.500 materiales dirigidos a Infantil y Primaria, lo que significa que el alumnado de la provincia contará con cerca de 11.000 unidades de estas herramientas pedagógicas con propuestas que se pueden desarrollar en los centros educativos o en las casas familiares.

Se trata de “actividades que abranguen desde valores positivos ata hábitos de vida saudable e propostas para facer no interior, agora que veñen por diante meses fríos e húmidos, como no exterior, cando saian os raios de sol”, apuntó Tourís.

También subrayó que se trata de herramientas de aprendizaje de “grande utilidade, que vos axudarán a descubrir a través de experiencias, para convertervos, no día de mañá, en persoas con pensamento crítico, cheas de valores, habilidades e coñecementos”.