Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moraña

La Diputación presenta en el Santa Lucía de Moraña un plan pedagógico de aprendizaje

El alumnado de la provincia contará con cerca de 11.000 unidades de estas herramientas basadas en la experiencia

Fátima Pérez
23/10/2025 14:51
El diputado provincial junto al alcalde de Moraña en el CPI Plurilingüe Santa Lucía
El diputado provincial junto al alcalde de Moraña en el CPI Plurilingüe Santa Lucía
Cedida

La Diputación de Pontevedra presenta en el CPI Plurilingüe Santa Lucía de Moraña los calendarios competenciales de Secundaria para este curso, una herramienta para aprender a base de experiencias dirigidas al alumnado.

Al acto asistió el diputado provincial, Javier Tourís, y el alcalde de Moraña, Sito Gómez. Tourís recordó que además de esta iniciativa que llegará a más de 2.200 alumnos de Secundaria, también se editaron 8.500 materiales dirigidos a Infantil y Primaria, lo que significa que el alumnado de la provincia contará con cerca de 11.000 unidades de estas herramientas pedagógicas con propuestas que se pueden desarrollar en los centros educativos o en las casas familiares.

Se trata de “actividades que abranguen desde valores positivos ata hábitos de vida saudable e propostas para facer no interior, agora que veñen por diante meses fríos e húmidos, como no exterior, cando saian os raios de sol”, apuntó Tourís.

También subrayó que se trata de herramientas de aprendizaje de “grande utilidade, que vos axudarán a descubrir a través de experiencias, para convertervos, no día de mañá, en persoas con pensamento crítico, cheas de valores, habilidades e coñecementos”.

Te puede interesar

Infografía de la obra

Vilagarcía saca a licitación la humanización de Bouza de Abaixo por 775.000 euros
Olalla Bouza
Once titular del Atlético Arousana

El Atlético Arousana desafía al Clásico y jugará el domingo a las 17:30 horas en A Lomba
María Caldas
Uno de los detenidos

Llegan a los Juzgados de Vilagarcía los detenidos por la operación 'Doner'
Olalla Bouza
La Guardia Civil detiene a dos vecinos de O Grove

La Guardia Civil detiene a dos hermanos de O Grove por agredir y robar a un joven
C. Hierro