Moraña

El PSOE pide medidas para acabar las obras en el campo de Mirallos

El portavoz socialista califica la situación de “vergonzosa” y asegura que el espacio está inutilizado desde el 2019

Fátima Pérez
20/10/2025 08:15
Campo de fútbol de Mirallos
Campo de fútbol de Mirallos
Cedida

El Partido Socialista de Moraña denuncia los continuos retrasos y la falta de avances en el proyecto de reparación del campo de fútbol de Mirallos, unas obras que, según recuerdan, llevan paralizadas o encadenando incidencias desde hace años.

El portavoz del grupo municipal socialista, Xoel Souto, calificó la situación de “vergonzosa” y aseguró que el campo de fútbol está inutilizado desde el año 2019.

Al parecer, fueron varias las empresas que rechazaron el proyecto, pero el gobierno local logró finalmente una adjudicataria.

“Parece que cando hai tantas empresas que rechazan podes escoller unha sen pasar polo Pleno, por iso nos chamou o alcalde para informarnos de cal era a empresa, pero vemos que as obras non avanzan”, apuntó Souto.

