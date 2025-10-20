El alcalde de Moraña justifica la ausencia de Plenos ante la falta de un secretario a tiempo completo

Concello de Moraña D.A.

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, justifica con la contratación de un secretario en acumulación los motivos por los que el Concello no ha “podido” celebrar un Pleno ordinario desde el pasado mes de abril.

Gómez explicó que ya a comienzos de este año supieron que el secretario con el que contaba el concello desde hace más de 35 años se jubilaría y era necesario reemplazar su puesto con un nuevo responsable. El problema, según cuenta el regidor, es que todos los funcionarios que se pudieron contratar desde esta jubilación fueron en régimen de acumulación, es decir, que compartían la gestión de varios concellos y por tanto su carga de trabajo era mayor.

“Nestes meses levamos xa tres secretarios”, lamenta Gómez. Tal parece que dos de ellos no pudieron compaginar las funciones de ambos municipios. La situación continúa siendo la misma y el concello morañés cuenta ahora con el apoyo de un secretario que también destina sus funciones en A Coruña. “Eu falei con este novo responsable para convocar un Pleno a comezos de outubro, pero non pudo ser, así que trataremos de convocar un nos próximos días”, apuntó el regidor.

Ante la réplica del partido socialista, Sito Gómez aseguró que hasta el momento no tenían sobre la mesa ninguna moción presentada por la oposición. “Quero deixar constancia de que todas as cousas que fixemos ata o momento, non había ningunha que fiscalizar en Pleno”, destacó.