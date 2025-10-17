El PSOE acusa al gobierno local de incumplir la Ley al no convocar un Pleno desde abril

El último Pleno ordinario que se celebró el Concello fue el pasado mes de abril DA

El portavoz del grupo municipal socialista en Moraña, Xoel Souto, denuncia que el Concello lleve más de seis meses sin convocar un Pleno ordinario. Tal y como asegura, el último convocado en Moraña fue el extraordinario con motivo de la celebración de la Festa do Carneiro o Espeto, sin embargo el último ordinario data del mes de abril, cuando la Ley apunta que el mínimo es de una sesión ordinaria cada tres meses.

Souto lamenta esta situación porque asegura que los Plenos extraordinarios se convocan únicamente para resolver cuestiones puntuales, mientras que serían los ordinarios en los que se pueden presentar mociones, formular preguntas y poner sobre la mesa temas de relevancia municipal. “É todo unha incerteza e, ao levar tanto tempo sen Pleno, non podes darlle voz a moitos problemas”.

Tal y como aseguró el portavoz socialista en un primer momento quisieron dar margen al gobierno local tras la marcha del secretario municipal y la espera de un nuevo funcionario que supliera su puesto. “Agora non sei por que non se convocan, porque xa hai outro secretario novo. Ademais é un goberno que ten maioría absoluta, é dicir, se fose unha coalición aínda podería haber máis problemas, pero así non o entendemos”, señaló.

Temas en el tintero

Souto lamenta que, debido a esta falta de convocatorias, hay “moitos temas no caixón” que no pueden tratarse en sesión plenaria. Entre ellos, citó asuntos como la brigada de incendios que el Concello puso a andar en el mes de agosto y sobre la que el PSOE tiene dudas en lo referente al gasto y el procedimiento, así como el proyecto de alcantarillado en varias zonas del municipio “que está algo paralizado desde fai anos”, o la falta de médicos en el centro de salud.

Souto recordó que antes los Plenos ordinarios se celebraban cada dos meses, por lo que considera “inadmisible” que transcurra tanto tiempo sin convocarse, e insiste “son a esencia da democracia local”.