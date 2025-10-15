Mi cuenta

Diario de Arousa

Moraña

Moraña organiza el 25 de octubre su popular ‘Túnel del terror’ para celebrar el Samaín

Se trata de un recorrido de un kilómetro decorado para la ocasión y en el que se establecerán dos grupos de edad

Fátima Pérez
15/10/2025 22:20
Mónica Ferreirós

Moraña volverá a convertirse en escenario del pánico con la celebración de su tradicional ‘Andaina do Terror’, una cita imprescindible del Samaín que se celebrará el 25 de octubre.

Se trata de una actividad que, según la organización, lleva más de ocho años de éxito entre vecinos y visitantes. Esta particular andaina no la definen como una caminata al uso, sino como un “túnel del terror” al aire libre, de cerca de un kilómetro de recorrido, decorado con motivos de Samaín. La organización asegura que en caso de lluvias, el evento se podrá llevar al interior.

Las plazas son limitadas, ya que los grupos se conformarán con pocas personas para intensificar la experiencia.

Se establecerán dos turnos, aunque el recorrido será el mismo para ambos grupos: el infantil, para niños de 8 a 12 años, comenzará a las 18:00 horas, y a partir de las 21:00 horas, será el turno del grupo de mayores, desde 13 años en adelante, sin límite de edad.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de octubre en la Biblioteca Municipal de Moraña, con prioridad para los locales. Desde la biblioteca recuerdan además que en ediciones anteriores llegaron a recibir hasta 200 participantes y esperan que siga siendo todo un éxito un año más.

