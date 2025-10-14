La Xunta tumba los eólicos del Monte Acibal por su impacto en el patrimonio

Los eólicos que se elevan sobre el Monte Xiabre, en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los eólicos no se asentarán en Moraña. Así lo decretó la Xunta de Galicia al denegar y archivar los proyectos de los polígonos eólicos Anduriña y Zudreiro que se pretendían levantar en el Monte Acibal ubicado en los municipios de Barro, Campo Lameiro y Moraña.

Ambos proyectos fueron impulsados por el grupo Green Capital, pero la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural emitió un informe desfavorable por su incompatibilidad con la protección y conservación de los valores del patrimonio cultural de la zona.

Ante este informe, la Xunta se vio obligada a tumbar el proyecto y cancelar la garantía económica que depositó la empresa promotora para tramitar la solicitud de acceso y conexión a la rede de transporte. En el caso de la Anduriña fue de 1,65 millones de euros, mientras que en Zudreiro fue de 920.000 euros. Además, en los informes emitidos por la Xunta también se expone como la empresa promotora desistió del proyecto al no ser viable y dejar pocas alternativas para reubicar los aerogeneradores.

El papel de Amil SEN Eólicos

La movilización vecinal fue clave en la defensa del territorio. Así, en el año 2023 nació la asociación Amil SEN Eólicos. “Se creó con un grupo de WhatsApp”, explica su portavoz, Patricia Gamallo, cuando se puso en exposición pública el proyecto Anduriña. “En ese momento supimos que iba a salir también Zudreiro, por eso analizamos los estudios de impacto ambiental y presentamos más de 2.000 alegaciones por cada proyecto”.

Sin embargo, estos no eran los únicos eólicos que amenazaban el monte Acibal. Ya desde el año 2009 se dio a conocer otra propuesta de proyecto - este promovido por la empresa Norvento-, pero no fue hasta el 2023 que comenzó su construcción.

El propio colectivo Amil SEN Eólicos logró la paralización cautelar de los trabajos por parte del TSXG cuando en una caminata organizada para “despedir” el monte se toparon con un petroglifo en el lugar donde se instalaría uno de los aerogeneradores.

Tal y como explica Gamallo, cuando se formó el colectivo ya era tarde para frenar el inicio de las obras para instalar los eólicos de Acibal, el primero de los tres proyectos que se planteó en el monte junto con los ahora desestimados Anduriña y Zudreiro. “Este -refiriéndose al polígono de Acibal- entró y salió del cajón en muchas ocasiones. Cuando salió adelante la forma que tuvo de comunicarse desde la empresa responsable a la Comunidad de Montes de Amil le restó importancia, dando las mínimas explicaciones y no nos dimos cuenta de la envergadura del proyecto hasta que casi ya estaba en marcha”, explica.

La Xunta se vio obligada a cancelar la garantía económica que depositó la empresa promotora

Con el descubrimiento de los petroglifos la asociación vecinal acudió a la organización ecoloxista ADEGA para denunciar las irregularidades y bloquear la construcción en octubre de 2023, cuando llegó la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

A pesar de que ahora los vecinos de Amil se encuentran satisfechos porque Anduriña y Zudreiro ya no serán una amenaza, Gamallo explica que el caso del polígono Acibal sigue abierto. “El tema todavía no está decidido porque hay una paralización cautelar. Lo que queda es que el TSXG decida a quién le da la razón”, señala.

La portavoz también reprocha al Concello su falta de implicación durante la tramitación de los proyectos. “Con Acibal nunca se informó. Con Anduriña pedimos que emitieran un informe negativo, porque cuando los proyectos salen a exposición pública el Concello tiene que emitir uno. Nos dijeron que no tenían capacidad para hacerlo, así que presentaron un informe positivo solo en base al tema urbanístico”, apunta Patricia.

Limitaciones del Concello

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, reconoce las limitaciones a las que se enfrenta el Concello en este tipo de proyectos. “Son obras que non son de competencia municipal, entón moitas veces nin coñecemos os procesos. Xa cando o TSXG paralizou a obra de Acibal nós tampouco tiñamos coñecemento, porque ao non ser parte non nos notifican”, justificó el regidor morañés.

Además, Gómez explicó como las comunidades de montes de Amil e Rebón sí fueron informadas directamente por la empresa promotora. “Cando se fai un proxecto de estes notifican á comunidade de montes na que se vai establecer, e neste caso a comunidade de montes de Amil e a de Rebón eran coñecedoras de que se ían facer aí as obras.”

Ante las réplicas el alcalde insiste en su compromiso con los vecinos y muestra su oposición ante estos eólicos asegurando que su posición es en apoyo de los morañeses.

Aunque la amenaza de 18 eólicos de 200 metros ha quedado prácticamente destruida, el movimiento vecinal continuará activo porque, tal y como apuntan, “la asociación se creó en defensa del monte” y consideran necesaria su función.