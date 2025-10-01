Mi cuenta

Diario de Arousa

Moraña

Moraña levantará en Rebón un edificio para usos sociales

El alcalde valoró positivamente este incremento de los equipamientos municipales

Fátima Pérez
01/10/2025 00:17
Espacio en el que se llevará a cabo la construcción del nuevo edificio municipal
Espacio en el que se llevará a cabo la construcción del nuevo edificio municipal - Cedida

El Concello de Moraña construirá un nuevo edificio en una parcela de titularidad municipal en el lugar de O Batán, en Rebón, que servirá como espacio para ocio y actividades de uso social. La inversión será de 179.972 euros. 

En su interior se instalarán despachos, zona de control, cuatros de baño adaptados, y una sala diáfana, entre otros espacios. El alcalde, Sito Gómez, valoró positivamente este incremento de los equipamientos municipales “xa que nos permite seguir mellorando os nosos servizos e a atención aos veciños, que senten que teñen moi preto ao seu Concello para o que necesiten, e ademais serve para seguir ampliando a rede municipal de instalacións”. 

