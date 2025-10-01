Moraña
Moraña levantará en Rebón un edificio para usos sociales
El alcalde valoró positivamente este incremento de los equipamientos municipales
El Concello de Moraña construirá un nuevo edificio en una parcela de titularidad municipal en el lugar de O Batán, en Rebón, que servirá como espacio para ocio y actividades de uso social. La inversión será de 179.972 euros.
En su interior se instalarán despachos, zona de control, cuatros de baño adaptados, y una sala diáfana, entre otros espacios. El alcalde, Sito Gómez, valoró positivamente este incremento de los equipamientos municipales “xa que nos permite seguir mellorando os nosos servizos e a atención aos veciños, que senten que teñen moi preto ao seu Concello para o que necesiten, e ademais serve para seguir ampliando a rede municipal de instalacións”.