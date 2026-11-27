El grupo municipal del PP en una sesión plenaria en Cuntis Mónica Ferreirós

La oposición continúa exigiendo medidas para sanear las cuentas del Concello de Cuntis. Tanto el Partido Popular como el BNG lanzaron ayer sus ataques contra el gobierno local en el último Pleno ordinario, una sesión puramente económica para dar cuenta del periodo medio de pago a proveedores, de la ejecución del presupuesto municipal correspondiente al tercer trimestre así como de los decretos de alcaldía.

Después de que el Concello anunciara esta misma semana la incorporación de 1,7 millones de euros a sus cuentas municipales a través de una operación de crédito vinculada el Instituto de Crédito Oficial (ICO), los populares recordaron que este será un crédito que deberán pagar los y las vecinas. “Todo é para pagar deudas de gastos que se mandaron facer sabendo que non había cartos”, detalló la portavoz del PP, Isabel Couselo. Además, insistió en que este dinero no llegará a las arcas municipales, sino que será una deuda más que suma el Concello hasta el 2041.

Por su parte, el BNG recordó también que el Concello sigue sin presupuestos, “sen planificación e sen facer as cousas como se teñen que facer”, detalló el nacionalista Daniel Martín, quien además demostró una vez más su preocupación por el estado de Meira y la depuradora.