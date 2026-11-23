El alcalde de Cuntis, Manuel Campos Cedida

El Concello de Cuntis incorporará 1,7 millones de euros a sus cuentas municipales a través de una operación de crédito vinculada el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La modificación presupuestaria, que asciende a 1.703.637,86 euros, ha quedado aprobada definitivamente después de que finalizase el periodo de exposición pública sin que se presentasen reclamaciones, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra del pasado 17 de noviembre.

La operación permitirá ampliar los recursos disponibles para afrontar diferentes obligaciones económicas municipales en un ejercicio marcado por la prórroga de los presupuestos.

En concreto, la modificación contempla 1.297.690,47 euros en suplementos de crédito, destinados a reforzar partidas ya existentes, y otros 405.947,39 euros en créditos extraordinarios, que permitirán atender gastos para los que no existía una dotación presupuestaria específica.

La mayor parte de los fondos, un total de 1.455.214,10 euros, se incorpora al apartado de bienes corrientes y servicios, mientras que los 248.423,29 euros restantes se destinan a inversiones reales.

Luz verde al expediente

La aprobación definitiva llega después de que la Corporación municipal diese luz verde inicialmente al expediente en la sesión plenaria celebrada el pasado siete de octubre.

Con la publicación del acuerdo definitivo en el boletín provincial, Cuntis culmina la tramitación administrativa de esta modificación presupuestaria, que eleva el presupuesto de gastos hasta los 5,31 millones de euros.