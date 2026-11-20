La furgoneta dio de frente contra el turismo Cedida

Emerxencias de Cuntis y la Policía Local se trasladaron esta tarde, a las 15:30 horas, a la carretera vieja que conecta Cuntis con Caldas por una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta.

El siniestro se produjo en las curvas de A Bragada, un punto conocido por registrar múltiples siniestros viales. Al parecer el joven que conducía el turismo perdió el control e invadió el carril contrario. Al hacerlo dio de frente contra una furgoneta que circulaba por esa vía.

El conductor del coche tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de Santiago para recibir asistencia sanitaria.