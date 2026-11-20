Fiesta de Navidad de la Asociación Cultural Río Gallo Cedida

La Asociación Cultural Río Gallo ya tiene fecha para celebrar su fiesta de Navidad por todo lo alto, con un menú de langostinos, pulpo y ternera guisada; cinco agrupaciones musicales; y una gran carpa en la Praza da Constitución.

Será el próximo sábado 26 de diciembre y desde la entidad cuntiense comunican que el plazo para inscribirse estará abierto desde el próximo día 1 hasta el 21 de diciembre.

En cuanto al precio del menú, este será de 36 euros y, tras la comida, el público podrá disfrutar de un espectáculo musical comandado por Dalsy, Dj Moe, Fanfarria Furruxa, Supermirafiori y Xabi Dj para cerrar la jornada navideña.