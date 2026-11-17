Visita de Pedro Puy al Polígono de A Ran en Cuntis Cedida

El Partido Popular continúa a la espera de una respuesta por parte de la Zona Franca de Vigo y de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) sobre la ampliación del polígono de A Ran, en Cuntis, que tras más de ocho años continúa sin avances. El candidato del PP al Congreso por Pontevedra, Pedro Puy, visitó ayer el parque empresarial para denunciar los “incumprimentos e a absoluta inacción do Goberno de España”, a través de Zona Franca y SEA.

Puy lamenta que, después de prometerse en multitud ocasiones la ampliación de este polígono, aun no se iniciaran ni tan siquiera las expropiaciones necesarias para ejecutar el proyecto y que se pierda así una “gran oportunidade que o conxunto da comarca merece”.

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Por su parte, la portavoz municipal del PP, Isabel Couselo, que también participó en la visita para constatar la realidad del parque empresarial, recordó que fue en el año 2023 cuando el Concello firmó el convenio con Zona Franca y SEA y también desde entonces solo han escuchado excusas como la falta de suministro ecléctico. “En todo este tempo só destacou polas excusas, as mentiras e os incumprimentos, porque non deron nin o primeiro paso”, señala Couselo, haciendo referencia a las expropiaciones.