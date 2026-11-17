World Cheese Awards 2026. Cedida

La marca cuntiense Central Lechera Gallega vuelve a subirse al podio con sus elaboraciones queseras en los World Cheese Awards 2026. Concretamente con uno de sus productos estrella, el Palo Santo, que acaba de alcanzar siete medallas en este certamen celebrado en Córdoba: un oro, tres platas y tres bronces que sitúan a la firma arousana como la marca quesera gallega más premiada en una sola edición de este certamen internacional.

El resultado tiene, además, un protagonista especial ya que Palo Santo Do Camiño Gran Reserva, fue distinguido con la primera medalla de oro de la historia de la marca. Un reconocimiento que culmina años de trabajo.

Galardones

Desde la compañía aseguran que el verdadero alcance de este éxito no reside en el número de medallas, sino en lo que representan, ya que por primera vez, las cuatro referencias que articulan la gama principal de maduración de Palo Santo han obtenido reconocimiento internacional en una misma edición: el Tierno, con bronce; el Semicurado y el Curado, ambos con plata; y el Gran Reserva, con oro.

A este pleno de reconocimientos se suman otras tres especialidades que reflejan la capacidad de la marca para combinar tradición y nuevas propuestas: Palo Santo Sidra Gallega, galardonado con plata; Palo Santo Jalapeño, que obtiene su segundo bronce en el certamen; y Palo Santo Mezcla de Leche de Vaca y Oveja Gallega, distinguido también con bronce.

«Estos siete premios son también de los ganaderos que nos confían el fruto de su trabajo, de nuestro extraordinario equipo humano y de todas las personas que creen en nosotros y en la empresa que estamos construyendo juntos», apunta Diego Castro, director general de Central Lechera Gallega.