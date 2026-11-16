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Cuntis

Cuntis organiza una andaina solidaria para apoyar a niños con enfermedades graves

Se celebrará el 13 de diciembre y arrancará a las 09.00 horas desde la Praza da Constitución

Paula Gil
Paula Gil
16/11/2026 16:43
Cartel oficial de la andaina
Cartel oficial de la andaina
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El Concello ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva andaina solidaria que celebrará el próximo 13 de diciembre y que tendrá como objetivo recaudar fondos para la Fundación Andrea, una entidad dedicada a apoyar a niños y niñas que padecen enfermedades de larga duración, crónicas o terminales, así como a sus familias. 

La actividad arrancará a las 09.00 horas desde la Praza da Constitución, punto de encuentro antes de comenzar los diferentes itinerarios. 

La organización ha diseñado tres recorridos de aproximadamente diez, quince y veinte kilómetros, con el propósito de ofrecer distintas alternativas en función de la preparación física y preferencia de los asistentes. 

El precio de la inscripción será de diez euros por persona, de los cuales cinco se destinarán íntegramente a la asociación, mientras que los cinco restantes permitirán cubrir los gastos correspondientes al seguro y la inscripción. 

Si se alcanza el máximo de participantes -estaban previstos 300-, la iniciativa permitirá recaudar hasta 1.500 euros.

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