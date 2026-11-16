Cuntis organiza una andaina solidaria para apoyar a niños con enfermedades graves

Cartel oficial de la andaina Cedida

El Concello ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva andaina solidaria que celebrará el próximo 13 de diciembre y que tendrá como objetivo recaudar fondos para la Fundación Andrea, una entidad dedicada a apoyar a niños y niñas que padecen enfermedades de larga duración, crónicas o terminales, así como a sus familias.

La actividad arrancará a las 09.00 horas desde la Praza da Constitución, punto de encuentro antes de comenzar los diferentes itinerarios.

La organización ha diseñado tres recorridos de aproximadamente diez, quince y veinte kilómetros, con el propósito de ofrecer distintas alternativas en función de la preparación física y preferencia de los asistentes.

El precio de la inscripción será de diez euros por persona, de los cuales cinco se destinarán íntegramente a la asociación, mientras que los cinco restantes permitirán cubrir los gastos correspondientes al seguro y la inscripción.

Si se alcanza el máximo de participantes -estaban previstos 300-, la iniciativa permitirá recaudar hasta 1.500 euros.