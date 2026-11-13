Cuntis podría afrontar una sanción de Augas por los vertidos de la depuradora

Reunión de los vecinos de Meira con el Delegado de la Xunta Cedida

Las personas afectadas por el estado del río Gallo, en Cuntis, se reunieron ayer con el Delegado Territorial de la Xunta, Pablo Fernández, para denunciar los olores y los vertidos que la depuradora de Meira está dejando en el cauce fluvial desde hace más de seis meses. El objetivo era conocer qué se está haciendo desde las administraciones competentes para poner fin a este problema.

La polémica llegó con la aparición de peces muertos en el Gallo y con olores que resultaban y resultan “insoportables” para los vecinos del lugar de Meira. “Trátase dun problema medioambiental convertido nun problema de Saude Pública”, explica el portavoz de los afectados, Serafín Escariz.

La reunión con el ente autonómico sirvió para que los vecinos certifiquen que los expedientes están abiertos contra el Concello de Cuntis, ya que lamentaban no tener información o respuesta por parte de los responsables. Además, detallaron que es Augas de Galicia quien está realizando mediciones del agua para extraer informes que certifiquen la situación de una depuradora que lleva más de 20 años en funcionamiento. “Se o Concello non tomar medidas pode acabar cunha sanción”, explica la portavoz del grupo municipal del PP, quien acompañó a Fernández en la reunión.

El BNG lleva el tema al Parlamento

Ante esta falta de información, el BNG se reunió también con los vecinos esta misma semana y tras la cita el diputado Luis Bará presentó en el Parlamento una proposición no de ley para instar a la Xunta a ofrecer respuestas.

Entre los registros también se contempla una batería de preguntas sobre posibles sanciones o los resultados de los análisis del agua.