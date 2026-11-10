La nueva comisión de Cuntis ya busca fondos para sus Patronales

Imagen de archivo de las fiestas patronales de Cuntis D.A.

Los nuevos responsables de la comisión ‘Non me toques as festas’ empiezan a dar los primeros pasos para preparar las Fiestas Patronales de Cuntis 2027. Después de el pasado mes de agosto la comisión anunciara su intención de abandonar la organización tras años al frente de los festejos, un nuevo grupo de jóvenes tomó el relevo a comienzos de septiembre para garantizar la continuidad de la actividad.

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Ahora, el nuevo equipo comienza a poner en marcha iniciativas para conseguir fondos y preparar la próxima edición de las patronales. Para ello contarán también con la colaboración de la Asociación Río Gallo, que ha anunciado su intención de apoyar a la comisión en las actividades de recaudación.

Campeonato de truco

Una de las primeras propuestas será un campeonato de truco que se celebrará el viernes 20 de noviembre en el Fogar do Pensionista de Cuntis. El torneo contará con un máximo de 32 parejas y una inscripción de 40 puntos.

La organización ha establecido premios de 500, 250 y 150 puntos para los tres primeros clasificados. Además, habrá una repesca con premios de 250 y 130 puntos para las dos primeras posiciones y la cuantía de los premios podrá reducirse en función del número de participantes.