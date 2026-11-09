Un videojuego cuntiense triunfa en los premios Xuventude Crea 2026

Alexandre Gosende, Regina Touceda, Fadi Abdukkader y Aarón Rey recogieron el premio en la Cidade da Cultura Cedida

Los cuntienses Alexandre Gosende, Regina Touceda, Fadi Abdukkader y Aarón Rey triunfan en los premios Xuventude Crea 2026 con su proyecto ‘Depths’Tale’, un videojuego basado en las pericias de un pescador solitario que trabaja en plena noche en mar abierto. Concretamente, los cuatro jóvenes naturales de Cuntis fueron galardonados con el segundo premio en la modalidad de creación de videojuegos.

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia convoca anualmente este certamen de creadores nuevos conocido como Xuventude Crea para estimular y apoyar la imaginación, la creatividad y la innovación. En total se convocan 15 especialidades artísticas: artes plásticas, arte urbana, banda diseñada, cocina, danza moderna, diseño de joyas, DJ, videocreación, fotografía, moda, música, novela corta, poesía, teatro y creación de videojuegos.

Amigos de toda la vida

Alexandre, Regina, Fadi y Aarón son amigos de toda la vida que decidieron aprovechar sus aficiones y especialidades para desarrollar este proyecto que ahora se ha ganado un puesto en el podio del entretenimiento digital. “Somos amigos de toda a vida. Eu son programador, Regina é filóloga e escribe poesía, Fadi é músico e Aarón dedícase á arte”, cuenta Gosende.

Se trata del primer trabajo que desarrollan en conjunto, pero ahora, tras conocer su reciente galardón, ya se plantean llevar a cabo nuevas propuestas. “Queremos que todas as partes poidan aportar algo”, detalla el programador.

Fue exactamente hace dos semanas cuando les comunicaron que habían sido seleccionados como finalistas y ayer, en la gala de entrega de premios que tuvo lugar en la Cidade da Cultura, recibieron el segundo premio dotado con 1.500 euros.

Una experiencia de 15 minutos

Los creadores describen ‘Depths’Tale’ como un videojuego sencillo basado en la obra de H. P. Lovecraft. “Xogas unicamente cun rato e a acción sucede cando un pescador atopa algo no fondo do mar. É unha experiencia de uns 15 minutos”, explica Gosende, quien asegura sentirse muy agradecido por este reconocimiento.