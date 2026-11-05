El PP acusa al Concello y Zona Franca de “estafar” con la ampliación del polígono de A Ran

Panorámica del actual polígono industrial de A Ran, en Cuntis, antes de iniciar la ampliación prevista por el Concello Mónica Ferreirós

El grupo municipal del PP de Cuntis pierde la paciencia y califica como una “gran estafa” el proyecto para ampliar el polígono industrial de A Ran. Esta obra, que promete ser una de las grandes actuaciones en la villa termal, cuenta con un presupuesto de más de 13 millones de euros -entre lo que es la ampliación y la creación de una subestación eléctrica para abastecer a las empresas-, sin embargo, lleva años a la espera de avances. Es por esto que los populares consideran ahora que no hay una intención real de ejecutar esta obra en colaboración con Zona Franca de Vigo.

“Levamos xa algún tempo sabendo da imposibilidade de ampliar o parque empresarial co acordo entre Manuel Campos e David Regades, responsable de Zona Franca e secretario xeral do PSOE na provincia”, apunta la portavoz del PP, Isabel Couselo, quien considera que ambos utilizan este tema con motivos electorales, pero advierte que “o consorcio non ten intención de meter un euro en Cuntis”.

Los populares acusan a Campos de “xogar coa xente” con falsas promesas, ya que recuerdan que Zona Franca lleva desde el año 2024 incluyendo una partida para este polígono que nunca se ejecutó. “Agochan as súas verdadeiras intencións en promesas interminables, porque sempre hai unha excusa máis para non ampliar o polígono”, lamenta la portavoz y recuerda que “nin sequera están iniciadas as expropiacións” necesarias para lo que sería el sector 1.

Una obra “imprescindible”

Couselo considera que la ampliación del polígono de A Ran es imprescindible para el futuro de Cuntis. Sin embargo, asegura que el regidor, tras iniciar en 2016 los trámites en este parque, solo ha demostrado su “incapacidade para xestionalo tras unha década” de esperas.