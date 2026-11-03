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Cuntis

Ya están operativos en Cuntis los puntos de recarga de vehículos que fallaron este mes de agosto

Fátima Pérez
03/11/2026 16:33
Ya están operativos en Cuntis los puntos de recarga de vehículos que fallaron este mes de agosto
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El Concello de Cuntis confirma que ya están operativos de nuevo los puntos de recarga de vehículos eléctricos que habían sufrido averías en distintos puntos de la villa. Concretamente en la zona de Espadenal, en la plaza de la Constitución y en la rúa Xoán Xesús González, donde se encuentra el centro sociocultural Patelas.

Los puntos de recarga de Cuntis están, en estos momentos, inoperativos

El Concello reconoce fallos en los puntos de recarga eléctricos y espera que estén reparados en breve

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Fue en agosto cuando el Concello reconoció los fallos en estos sistemas de carga y recordó que habían entrado en funcionamiento en el mes de junio, dando problemas desde el minuto uno. Ahora, tras sustituir mecanismos y realizar una revisión exhaustiva con el fabricante, aseguran que ya se puede hacer de nuevo un uso normal de los dispositivos y agradecen la paciencia de los vecinos por la espera.

Desde el Concello recuerdan también que Cuntis fue el primer municipio de la comarca en contar con esta infraestructura pública y gratuita que se está tratando de regular. Para instalar estos puntos, la Xunta de Galicia ofrece distintas ayudas a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). 

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