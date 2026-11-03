Panorámica del Hospital Clínico de Santiago (CHUS) Cedida

Ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de Santiago (CHUS) a un hombre al que se le cayó ayer encima una chapa de un edificio en obras en el municipio de Cuntis.

El suceso ocurrió sobre las 09:30 horas en la rúa da Igrexa, cuando el hombre, que formaba parte de un grupo de excursionistas, bajaba de un autobús para visitar el balneario.

En ese momento, una chapa del edificio en obras salió volando y cayó sobre él. En un primer momento, fue trasladado en ambulancia al Hospital de O Salnés y, posteriormente, fue derivado al CHUS, donde permanece ingresado en la UCI estable dentro de la gravedad.

Por su parte, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, asegura que el Concello realizó una inspección de la obra ayer mismo y otra durante la jornada de hoy para comprobar que se estuvieran cumpliendo las medidas de seguridad.