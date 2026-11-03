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Cuntis

Ingresa en la UCI un hombre sobre el que cayó ayer chapa de un edificio en obras en Cuntis 

La lámina salió volando y cayó sobre él cuando  acudía con un grupo de excursionistas a visitar el balneario

Fátima Pérez
03/11/2026 15:56
Panorámica del Hospital Clínico de Santiago (CHUS)
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Ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de Santiago (CHUS) a un hombre al que se le cayó ayer encima una chapa de un edificio en obras en el municipio de Cuntis.

El suceso ocurrió sobre las 09:30 horas en la rúa da Igrexa, cuando el hombre, que formaba parte de un grupo de excursionistas, bajaba de un autobús para visitar el balneario.

En ese momento, una chapa del edificio en obras salió volando y cayó sobre él. En un primer momento, fue trasladado en ambulancia al Hospital de O Salnés y, posteriormente, fue derivado al CHUS, donde permanece ingresado en la UCI estable dentro de la gravedad.

Por su parte, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, asegura que el Concello realizó una inspección de la obra ayer mismo y otra durante la jornada de hoy para comprobar que se estuvieran cumpliendo las medidas de seguridad.

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