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Cuntis

Cuntis no se rinde y convoca mañana una nueva concentración por una atención primaria digna

Fátima Pérez
29/10/2026 08:00
Cuntis clama por su atención primaria frente al centro de salud
Cuntis clama por su atención primaria frente al centro de salud
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Cuntis no se rinde y convoca una nueva concentración mañana, viernes 30 de octubre a las 13:00 horas, frente al centro de salud.

 El Concello estalló la semana pasada después de pasar días sin médico en el ambulatorio. Ante esto, el gobierno local pidió el apoyo de los vecinos para reclamar soluciones con una concentración en las calles. Sin embargo, ahora parece que estas mismas acciones se repiten con el mismo objetivo: buscar una atención sanitaria digna. 

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Los principales reclamos de la villa termal llegan precisamente por la falta de facultativos que limita las agendas y genera una situación “insostíbel”.

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