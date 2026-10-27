El BNG lleva al Parlamento la polémica sobre la EDAR de Meira y sus vertidos al río Gallo

Luis Bará visitó Cuntis para informar de la Proposición No de Ley Cedida

El diputado del BNG, Luis Bará, informa en Cuntis que registró en el Parlamento de Galicia una Proposición No de Ley para exigir al gobierno autonómico que adopte “urgentemente” medidas cautelares y de inspección para eliminar los vertidos contaminantes al río Gallo en Meira.

Esta propuesta llega después de que este verano proliferaran las denuncias vecinales por el estado de la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Meira debido, entre otras causas, a la situación de abandono por la jubilación del operario encargado de su mantenimiento. Los nacionalistas consideran que la actitud “irresponsable” del alcalde al no sustituir a este operario originó el deterioro actual de la EDAR.

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El colapso de la depuradora provocó una emergencia sanitaria en Meira, con olores insoportables derivados de los vertidos directos al cauce del río Gallo que, además, desemboca en el Umia, a pocos kilómetros de la captación de agua para municipios como Caldas. El BNG insiste en que esta situación causó un fuerte impacto en el ecosistema fluvial y en entornos por los que transitan numerosas personas, caminantes y senderistas.

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Por todo ello, el diputado tomó partido en el asunto para que la Xunta actúe ante las reiteradas denuncias de los vecinos. Además recuerdan que el BNG ya presentó en su día una moción exigiendo la asignación de personal para el mantenimiento del lugar y la elaboración de un plan de choque para poner en funcionamiento la depuradora, entre otras prioridades.