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Cuntis

El BNG lleva al Parlamento la polémica sobre la EDAR de Meira y sus vertidos al río Gallo

Fátima Pérez
27/10/2026 19:59
Luis Bará visitó Cuntis para informar de la Proposición No de Ley
Luis Bará visitó Cuntis para informar de la Proposición No de Ley
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El diputado del BNG, Luis Bará, informa en Cuntis que registró en el Parlamento de Galicia una Proposición No de Ley para exigir al gobierno autonómico que adopte “urgentemente” medidas cautelares y de inspección para eliminar los vertidos contaminantes al río Gallo en Meira.

Esta propuesta llega después de que este verano proliferaran las denuncias vecinales por el estado de la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Meira debido, entre otras causas, a la situación de abandono por la jubilación del operario encargado de su mantenimiento. Los nacionalistas consideran que la actitud “irresponsable” del alcalde al no sustituir a este operario originó el deterioro actual de la EDAR.

El BNG exigirá en el Pleno la asignación de personal para el control de la EDAR de Meira

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El colapso de la depuradora provocó una emergencia sanitaria en Meira, con olores insoportables derivados de los vertidos directos al cauce del río Gallo que, además, desemboca en el Umia, a pocos kilómetros de la captación de agua para municipios como Caldas. El BNG insiste en que esta situación causó un fuerte impacto en el ecosistema fluvial y en entornos por los que transitan numerosas personas, caminantes y senderistas.

A Asociación de Augas de Meira, Fontecoba e Rogadío denuncia verteduras incontrolables, mortandade de peixes e cheiros insostibles na contorna do río Gallo. A veciñanza apunta á ineficacia da EDAR e xa presentou escritos ante o Concello e ante Augas de Galicia para que adopten solucións urxentes ante o que eles mesmos definen como “grave situación de contaminación e emerxencia ambiental” do cauce fluvial ao seu paso pola aldea de Meira. Os veciños indican que foi hai arredor dun mes cando se empezou a constatar o deterioro do caudal, ao ter este un aspecto “turbio, denso e dunha intensa cor branca escumosa”. A veciñanza indica que a EDAR mostra un “colapso operativo” e tamén unha “falta de mantemento evidente por parte do Concello”. O presidente da asociación, Ernesto Sangiao, sinala que “ a situación é practicamente inhabitable. O cheiro a putrefacción é de tal intensidade que se mete dentro das casas e impide abrir as fiestras. Non é un feito illado deste verán, senón un problema crónico de falla de mantemento que leva anos repetíndose sen que ninguén asuma responsabilidades”. Os veciños esixen ao Concello a reparación urxente da EDAR e a retirada dos peixes mortos do leite. A Augas de Galicia o envío do servizo de inspección para a toma de mostras da auga, a apertura dun expediente sancionador contra os responsables e a adopción de medidas cautelares que protexan o Dominio Público Hidráulico.

A veciñanza de Cuntis denuncia mortandade de peixes e cheiros insostibles no Gallo

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Por todo ello, el diputado tomó partido en el asunto para que la Xunta actúe ante las reiteradas denuncias de los vecinos. Además recuerdan que el BNG ya presentó en su día una moción exigiendo la asignación de personal para el mantenimiento del lugar y la elaboración de un plan de choque para poner en funcionamiento la depuradora, entre otras prioridades. 

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