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Cuntis

La Corporación de Cuntis se une para reivindicar una sanidad “digna” y cobertura ante la falta de médicos

Vecinos y grupos políticos se reunieron ante el centro de salud por la sobrecarga en la atención primaria

Fátima Pérez
23/10/2026 16:08
Cuntis clama por su atención primaria frente al centro de salud
Cuntis clama por su atención primaria frente al centro de salud
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El Centro de Salud de Cuntis fue escenario de una multitudinaria concentración vecinal e institucional por la precaria situación de la atención primaria en el municipio. La movilización contó con la participación unánime de todos los grupos que integran la Corporación Municipal poniendo de manifiesto el absoluto consenso político y social frente a un problema que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos.

La protesta fue convocada  por el propio gobierno local después de que, esta misma semana, las instalaciones llegaran a pasar dos días sin médicos.

Los representantes municipales aseguraron que esta carencia no es además un hecho aislado, sino una situación habitual durante los últimos meses, en los que un único facultativo debe asumir la carga de atender a más de 40 pacientes diarios.

La Corporación también expresó su rechazo a la postura de la Gerencia Sanitaria, que justifica la sobrecarga a los profesionales sanitarios alegando falta de médicos.

“Parécenos moi ben que esa sexa a súa resposta, pero nós estamos aquí para reivindicar unha atención sanitaria digna á que teñen dereito tódolos homes, mulleres e nenos de Cuntis”, afirmaron.

Desplazamientos forzosos

La falta continuada de médicos obligó esta semana a muchos pacientes de Cuntis a desplazarse por sus propios medios a los centros de salud de municipios limítrofes, como Caldas, A Estrada o Moraña.

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Precisamente, durante la protesta se hizo una mención especial de solidaridad con los vecinos y vecinas de Moraña, que está sufriendo recortes similares en la asistencia sanitaria y que también tienen programada una movilización ciudadana precisamente hoy a las 12:00 horas, frente a su centro de salud. 

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