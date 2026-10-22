Manuel Campos y Conchy Campos en la jornada sobre prevención en la juventud Cedida

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la teniente de alcalde y concejala de Deportes, Conchy Campos, viajaron esta semana a Madrid para representar a la villa termal en la XIII Jornada de Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. El evento, organizado en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), puso el foco en la protección de la juventud y en la promoción de entornos saludables y libres de alcohol para la infancia y la adolescencia.

Los representantes del gobierno local asistieron a la ponencia sobre la importancia del entorno local en la prevención de los daños derivados del consumo de alcohol y las buenas prácticas municipales.

Ya en la sesión de tarde, el alcalde y la concejala participaron en grupos de trabajo presenciales diseñados para abordar de forma práctica los retos actuales de las administraciones locales. Estas sesiones se dividieron en tres ejes: la coordinación intersectorial y multinivel en las políticas sobre alcohol; la aplicación de medidas ambientales y regulatorias desde el entorno local; y la definición de prioridades, acciones y desarrollo de indicadores.

A través de su participación en este foro, el Concello de Cuntis busca recoger experiencias de éxito y establecer sinergias con otras administraciones para seguir mejorando las políticas locales de prevención y garantizar espacios más seguros y saludables para su infancia y su juventud.