Soutelo volverá a iluminar su Navidad con la réplica de la Torre Eiffel que causó furor

Una torre de 17 metros de alto ilumina Soutelo Gonzalo Salgado

Ya es oficial. La réplica de la Torre Eiffel que el año pasado cautivó a vecinos y visitantes en Cuntis, volverá a iluminar la Navidad en Soutelo. Javier Loureiro, el creador de este elemento decorativo, confirmó que la torre se sumará de nuevo al decorado navideño que, desde hace años, se coloca en este lugar de Piñeiro para celebrar estas fechas por todo lo alto.

La pieza contará además con nuevos elementos, ya que tal y como contó Loureiro en 2025, la torre no estaba finalizada al completo. “Ahora ya tiene los balcones y los arcos de abajo”, asegura. Además, si el tiempo lo permite, su ambición va más allá y es que quiere que el monumento sume otros ocho metros más de alto. Lo que significa que podría llegar hasta los 25 metros de altura.

En su día Loureiro ya había adelantado la intención de mejorar su obra y es que tras lanzar un anuncio en la plataforma Wallapop para tratar de vender la pieza por 35.000 euros, contó también que faltaban detalles por pulir y que, si no cerraba una venta, terminaría la escultura para este año. Y así mismo ha sido.

La aldea de Navidad crece

El monumento parisino no será lo único que se pueda ver en Soutelo. Un año más los vecinos del lugar se preparan para decorar por todo lo alto sus calles con elementos ya conocidos pero que no pierden mérito, así como novedades para sorprender a las visitas. “Aquí como todos os años estamos traballando xa nos motivos navideños para a nosa aldea de Nadal”, cuenta Raquel San Mamede, una de las precursoras de esta iniciativa.

“Como todos os anos estamos con algúns cambios. Hai algúns veciños que non desvelaron o que teñen en mente, outros aínda están pensando e eu teño xa preparado un trineo tirando por renos e suspenso no aire”, cuenta la cuntiense.

La Torre Eiffel que iluminó Cuntis esta Navidad está a la venta por 35.000 euros Más información

En cuanto a la fecha en la que Soutelo se transformará de nuevo en toda una aldea navideña, todo apunta a que será el último fin de semana de noviembre. Raquel cree que todo podría estar listo el día 28, a excepción de dos viviendas que ya comunicaron su intención de encender toda su decoración el día 6 de diciembre y es que al final no deja de tratarse de una iniciativa privada que los vecinos llevan a cabo para animal las fiestas y las calles.