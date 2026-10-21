"Non hai médico": el Concello estalla y convoca una concentración este viernes para reclamar mejoras en atención sanitaria

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la concejala Ana Loureiro llaman a la movilización este viernes 23 de octubre a las 13:00 horas frente al centro de salud para reclamar una mejora en la atención sanitaria del municipio.

“Non hai médico”. Este es el cartel que cuelga en la entrada del centro sanitario de la localidad, una situación que el Concello se niega a tolerar. “No día de onte e hoxe non tivemos médicos e esta situación é insostible”, apuntaba Campos en un comunicado.

La administración local asegura que ya denunció esta realidad, pero nada ha cambiado desde entonces. “A falta de médicos, as axendas colapsadas e a sobrecarga extrema do persoal seguen a ser a realidade diaria en Cuntis”, insisten.

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“Non podemos seguir calados ante este abandono. A nosa saúde non é un xogo e os nosos profesionais non poden traballar nestas condicións. Cuntis merece unha sanidade pública e de calidade”, sentencia el regidor, quien invita a vecinos y vecinas a unirse a esta nueva protesta.