Cuntis y A Estrada quedarán conectadas por una senda para peatones, ciclistas y vehículos

Luis López y Manuel Campos firman el convenio para crear una senda entre Cuntis y A Estrada Deputacion Pontevedra

Una senda para peatones, ciclistas y vehículos conectará el centro urbano de Cuntis con el municipio vecino de A Estrada gracias a un convenio que firmó ayer el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, con el alcalde de la villa termal, Manuel Campos. El objetivo de este itinerario es mejora la movilidad a los residentes de ambos concellos.

Se trata de un proyecto enmarcado en la segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria – Plan Extra, el programa de la Diputación que distribuye 35 millones de euros entre 57 municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia.

En el Pazo provincial, López y Campos sellaron ayer este acuerdo por el que la Diputación aporta 605.800 euros para financiar el 100% de la obra combinando los recursos del Plan Extra (500.000 euros) y del Plan +Provincia (105.800 euros).

“Falamos dunha mellora importante nun viario municipal cos parámetros de calidade que aplicamos ás estradas provinciais e que consiste na adaptación da plataforma nun espazo seguro para peóns, bicis e vehículos. É un proxecto estratéxico e unha obra que representa o que buscamos: executar melloras a favor dos veciños vivan onde vivan”, afirmó el presidente.

Prioridad peatonal y ciclista

El proyecto se centra en una vía municipal que discurre paralela a la carretera nacional y que conectará el centro urbano de Cuntis con el límite de A Estrada. Será un espacio de circulación seguro y cómoda para peatones, ciclistas y vehículos, en el que tendrán prioridad los dos primeros ya que se limitará la velocidad máxima de circulación en la zona a 30 kilómetros por hora. También se tendrá en cuenta la accesibilidad universal y la integración paisajística en el entorno rural. Para todo ello se renovará el pavimento deteriorado y se ejecutarán cunetas transitables.

En esta nueva vía de conexión se limitará la velocidad máxima de circulación a 30 kilómetros por hora

“Agradecemos a convocatoria destes proxectos, que son moi importante para Cuntis porque sen eles seríanos moi difícil investir 600.000 euros. É unha actuación moi importante que vai transformar dúas parroquias do Concello e fará que a xente transite por un itinerario seguro”, declaró el alcalde.