El PP logra sacar adelante su moción para que el Concello arregle la depuradora de Meira

El grupo municipal del PP en una sesión plenaria en Cuntis Mónica Ferreirós

El PP de Cuntis ha manifestación su satisfacción por haber conseguido sacar adelante una moción para que el Concello arregle de inmediato la EDAR de Meira después de varios y graves episodios de contaminación y fuertes olores.

La formación liderada por Isabel Couselo asegura que exigirá al alcalde, Manuel Campos, que cumpla con el acuerdo. La moción salió adelante por la abstención del ejecutivo socialista. “Isto indica que non ten moita intención de asumir estas obras tan necesarias que son da súa exclusiva competencia”, lamentan los conservadores.

La edila popular recordó que Campos lleva casi doce años al frente del Concello y que la depuradora es de gestión municipal, por lo que lo instó a dejar de lado las excusas y ponerse a trabajar “para que cesen os prexuízos que a súa xestión está a causar a Cuntis”. Dice Couselo que a los vertidos registrados hay que añadir los efectos económicos a las arcas municipales por las constantes multas de Augas de Galicia. Señala el PP que la última fue de 13.000 euros.

De hecho los populares siguen defendiendo la “pésima xestión económica” del gobierno socialista de Manuel Campos.